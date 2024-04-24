برنامج تدريبي حول الإسعافات الأولية للإفاقة وإنعاش القلب بجامعة قناة السويس

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس برنامج تدريبي حول الإسعافات الأولية "إنعاش القلب، الجروح، الكسور، الحروق، الصدمات الكهربائية"، وذلك خلال يومي 22,21 إبريل الجاري بمشاركة 37 مستفيد من مختلف القطاعات " الإداره الطبية بالجامعة، مديرية الزراعة، مديرية الطرق والنقل ،مديرية الطب البيطري، كلية الصيدلة، الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتل الكبير، المجمع الطبي بالإسماعيلية".



حاضر بها كلا من الدكتورة منيرة طه إسماعيل سراج الدين أستاذ طب الطورائ بكلية الطب، والدكتورة نهال شكري إسماعيل المدرس المساعد بطب الطواريء بكلية الطب.

قامت الدكتورة منيرة طه بتعريف المتدربين بالمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، ومعرفة مدى إمكانية التدخل (أوعدمه) في مختلف المواقف والحوادث الطارئة، مشيرة إلى أن التدريب على تقنيات الإسعافات الأولية لا يقتصر فقط على تقليل احتمالية حدوث مضاعفات أو عجز دائم للمصاب، بل يمكن أن يكون سببا في إنقاذ حياته، لحين نقله للمستشفى أو وصول الفريق الطبي .

وتم التدريب العملي على كيفية الإفاقة والإنعاش القلبي لضمان بقاء خلايا المخ حية بوصول الأكسجين إليها.

وأكملت الدكتورة نهال شكري البرنامج حول الإسعافات الأولية في حالات النزيف، وشرح كيفية وقفه بالخطوات، فإذا كان الجزء الذي ينزف طرفا علويا أو سفليا قم برفعه فوق مستوى القلب لتقليل النزيف ،ثم الضغط المباشر فوق مكان النزيف باستخدام ضمادة حتى يتم غلق الشريان تماما .

كما ضم التدريب شرح الإسعافات الأولية، والتصرف اللازم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها: العلامات الحيوية،حالات إنعاش القلب والرئتين، حالات الإصابات المختلفة، حالات التسمم عن طريق الفم والجرعات الزائدة من الدواء، حالات الجروح، حالات الحروق ، حالات الكسور، حالات لدغات الثعبان والعقرب، وحالات الغرق .

يأتي البرنامج بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.