تشاهدون اليوم .. ليفربول يصارع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ومواجهات قوية بملاعب العالم

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 09:39 ص

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية.

وتقام اليوم عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري ولقاء مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد المؤجلة بنفس الجولة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون × بورنموث – 8.45 مساء Arena Sport 6 HD Croatia

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد – 9 مساء - beIN Sports HD 3

إيفرتون × ليفربول – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد – 9 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان × باريس سان جيرمان – 7 مساء beIN Sports HD 4

مارسيليا × نيس – 9 مساء

موناكو × ليل – 9 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

يوكوهاما الياباني × أولسان هيونداي – 12 ظهرًا - SSC1 HD

كأس إيطاليا

أتالانتا × فيورنتينا – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش × إنبي – 4 مساء ON Time Sports 2 HD

بيراميدز × البنك الأهلي – 7 مساء ON Time Sports 2 HD