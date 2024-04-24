5 قواعد للسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن تفاصيل السماح للقطاع الخاص لبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلك.

وأوضح جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحات التواصل الآجتماعي “ الفيس بوك” بعض القواعد المنظمة للسماح للقطاع الخاص لأول مرة فى مصر ببيع الطاقة الكهربائية للمستهلك من القطاع الخاص، وهى كالآتى:

1- تسجيل الشركة.

2- متابعة الطلب المقدم.

3- تأهيل شركة تنفيذ محطة شمسية.

4- اشتراطات التأهيل.

5- طلب تنفيذ محطة شمسية.

وأكدت وزارة الكهرباء أن "منصة مصر للطاقة الشمسية" يتم من خلالها التعرف على الشركات المؤهلة لإنشاء محطات طاقة شمسية لانتاج الكهرباء ومتابعة تركيبها للمواطنين أفرادًا وشركات وربطها على شبكة الكهرباء القومية عن طريق شركات التوزيع المختلفة وتتيح أيضًا التواصل مع العملاء والجهات المعنية عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية علي الموبايل والتنبيهات علي المنصة بالإضافة إلى إنشاء منظومة شكاوى قوية تربط جميع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم بشكل سريع نحو حل ومعالجة أي شكاوى بشكل أسرع.