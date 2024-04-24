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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. «خطة النواب» تناقش موازنة مصلحة الجمارك المصرية للعام المالي 2024/ 2025

خطة النواب
خطة النواب
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تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، للبدء في مناقشة موازنة العام المالي 2024/ 2025.

تناقش خلال اجتماعها الأول: مشروع موازنات الجهات الايرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2024/2025.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني:  مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية عن العام المالي 2024/2025.
وتستمع خلال اجتماعها الثالث: الدكتورة/ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2024/2025.

 

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وازنة العام المالي 2024 2025