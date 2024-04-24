اليوم.. «خطة النواب» تناقش موازنة مصلحة الجمارك المصرية للعام المالي 2024/ 2025

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، للبدء في مناقشة موازنة العام المالي 2024/ 2025.

تناقش خلال اجتماعها الأول: مشروع موازنات الجهات الايرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2024/2025.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية عن العام المالي 2024/2025.

وتستمع خلال اجتماعها الثالث: الدكتورة/ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2024/2025.