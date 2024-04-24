أوكرانيا: إصابة 6 أشخاص في هجوم روسي على خاركيف

أعلن حاكم مدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، عبر تطبيق تلجرام، إن الصواريخ الروسية دمرت مباني سكنية وأصابت ستة أشخاص في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وألحق الهجوم أضرارا بثلاثة مبان سكنية ومكتبين وثلاثة مبان غير سكنية وخط أنابيب غاز في المنطقة الوسطى من المدينة، بحسب بيان المحافظ.

وقال سينيهوبوف: إن نحو 568 نافذة و33 سيارة تضررت.

وقال عمدة المدينة إيهور تيريخوف، للتلفزيون الأوكراني، إنه تم استخدام صاروخين من طراز إس-300 في الهجوم، لكنهما لم يتسببا في أضرار كبيرة بالمناطق السكنية في المدينة.

وأضاف تيريخوف أن أعمال إصلاح خط أنابيب الغاز مستمرة بينما تسابق المدينة لاستعادة إمدادات الغاز إلى الجزء المتأثر من المدينة صباح الأربعاء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها داخل القوات الروسية، أن الهجوم أصاب مقر الجنود في خاركيف حيث يتمركز أفراد من الجيش الأوكراني.