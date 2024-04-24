رئيس جامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي بالعاصمة الإدارية

شارك الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في مؤتمر "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية" الذي افتتحه المستشار عمر مراون وزير العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) والجامعة البريطانية في مصر وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت مشاركة الدكتور محمد الخشت بناء على دعوة من المستشار عمر مراون وزير العدل، وناقش المؤتمر جهود مصر في الرقمنة وأبرزها إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وإعداد مشروع قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما ناقش المؤتمر مشروعات وزارة العدل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومنها: مشروع رقمنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي القادر علي التعرف على جميع اللهجات، إلى جانب مشروع إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد والقائم على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمكن الوحدة من التعامل مع طالب الخدمة بصورة مباشرة دون تدخل عنصر بشري لتيسير حصول المتقاضين على خدمات المحاكم، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعاوى الميراث ودعاوى النفقات.

IMG-20240424-WA0001