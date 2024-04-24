اليوم.. طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمي بالقاهرة 41 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاربعاء ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الانحاء وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء ومعتدل علي السواحل الشمالية.

كما يشهد الاربعاء نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى والصغرى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 27 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 29 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 30 درجة .