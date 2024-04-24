5 معلومات مهمة عن رسوم الحصول على شهادة التأهيل لمحطات للطاقة الشمسية.. تعرف عليها

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي اكثر من 42% عام 2035 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

وكان هناك العديد من المميزات التى توجد فى الطاقة الجديدة والمتجددة التى تستخدم فى توليد الكهرباء خاصة الطاقة الشمسية ولعل أبرزها أنها صديقة للبيئة ولا تحتاج لصيانة علاوة على أنها الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء وبالنسبة لتركيب محطة الطاقة الشمسية أعلى منزلك فانها لا تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة حيث يتم تركيب الألواح الشمسية مرة واحدة وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة وسيتم غسل الألواح مرة أو مرتين أسبوعيا.

أما عن نظام صافى القياس الذى يستخدم لمن لديهم خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى أسطح المنازل أو المستشفيات أو الشركات أو غيرها، يتم ترحيل الطاقة الزائدة للشهر المقبل وان زادت مره اخرى يتم ترحيلها للشهر الذي يليه وهكذا حتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي يتم عمل مقاصة واحتساب اية طاقة زائده منتجة من المحطة ويتم تصديرها على شبكة توزيع الكهرباء واصدار شيك بنكي بقيمة تلك الطاقة للمشترك .

وفيما يلى ترصد “ البوابه نيوز ” رسوم الحصول على شهادة تأهيل لمحطات الطاقة الشمسية و كل المعلومات الخاصة بنظام صافى القياس.

أولا :رسوم الحصول على شهادة تأهيل لمحطات الطاقة الشمسية

1- برونزي (حتي 50 ك.وات) مبلغ وقدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لاغير).

2- فضي (حتي 500 ك.وات) مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لاغير).

3- ذهبي (حتي 3 م.وات) مبلغ وقدره 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير).

4- بلاتيني (اكبرمن 3 م.وات) مبلغ وقدره 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير)

5- جميع الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ثانيا : كل المعلومات الخاصة بنظام صافى القياس:

1 - تقديم طلب لشركة الكهرباء لتوصيل وحدة الخلايا الشمسية بالشبكة الرئيسية.

2 - تركيب عداد لقياس الاستهلاك والإنتاج بنظام "صافى القياس" بواسطة شركة توزيع / نقل الكهرباء المختصة حيث يسمح للمشترك بتركيب وتوصيل محطة خلايا شمسية بنظام صافى القياس بقدرة لا تتعدى 20 م.و للمحطة الواحدة على ان يتحمل المشترك تكلفة هذا العداد وتتم المحاسبة الشهرية عن الاستهلاك على أساس صافى الطاقة المشتراه (NetMetering).

3 - محاسبة شركة توزيع الكهرباء فى نهاية كل شهر على صافى الربح ويتم محاسبته طبقا للشرائح المقابلة لصافى الاستهلاك، وفى حالة تكرار وجود فائض بعد التسوية يتم اضافة هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية من السنة.

4 - فى حالة وجود رصيد للمشترك فى نهاية العام المالى بعد عمل التسوية لاستهلاكه فى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى، تقوم شركة التوزيع / النقل بشراء هذا الفائض بسعر يكافئ متوسط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة طبقاً لأخر تقرير لتكلفة الخدمة الذى يصدر عن الجهاز (71.4 قرش /ك.و.س للعام 2017/2018)، على ان يتم تحديث السعر بشكل سنوى لكل من المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة بالتزامن مع تحديث تكلفة الإنتاج طبقاً لتقرير تكلفة الخدمة الذى يصدر عن الجهاز بشكل سنوي.

5 – يصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شهادات المصدر للطاقة للمشترك وذلك بإصدار شهادة واحدة لكل م.و.س بشرط ألا يقل إنتاج المشترك من الطاقة الشمسية خلال شهر عن (1) م.و.س، وتهدف الشهادة –عن طريق إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة المستهلكة – إلى تحفيز استهلاك الطاقة المنتجة من مصادر متجددة عن طريق بيع وشراء هذه الشهادات.

6- يمكن التعرف على القواعد المنظمة لبيع الكهرباء لشركة الكهرباء من خلال الكتاب الدورى على الموقع الرسمى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.