متحدث "البنتاجون": سنباشر قريبا بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، أن الولايات المتحدة ستُباشر قريبا بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة؛ بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال رايدر - حسبما أوردت قناة (الحرة) وقال رايدر حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن السفن المحملة بالمعدات اللازمة لبناء هذا الميناء العائم والرصيف البحرى الذى سيخدمه، وصلت إلى البحر المتوسط.

وأوضح المتحدث الأمريكى أن جميع السفن الضرورية موجودة فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهى على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه المهمة.