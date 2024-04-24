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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

نفذوا 6 جرائم .. تجديد حبس عصابة الشقق السكنية بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بنطاق مدينة بدر ، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إلقاء القبض على  (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة بدر لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وبحوزة أحدهم (الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة) وإعترفوا بإرتكابهم ( 6) وقائع سرقة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أجهزة الأمن الشروق وبدر الشقق السكنية المسروقات