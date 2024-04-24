عتريس السينما المصرية.. محمود مرسي تزوج مرة واحدة وتوفى أثناء التصوير

تحل علينا اليوم 24 ابريل ذكرى رحيل الفنان محمود مرسي الذي يعد أحد عمالقة الزمن الجميل، حيث عشق الفن منذ نعومة أظافره، تميز بحضوره والهيبة التي لا يمتلكها غيره، عُرف بقدرات تمثيلية فائقة تؤهله إلى تقديم الشخصيات القوية والديكتاتورية في عدد من الأعمال الفنية مثل شخصية عتريس في فيلم "شيء من الخوف"، وشخصية العمدة صقر الحلواني في مسلسل "عصفور النار".

قدم الفنان الراحل محمود مرسي أعمال فنية متنوعة، ولكنه اشتهر بشخصية "عتريس" الذي قدمه خلال أحداث فيلم "شئ من الخوف"، حتى حصل على لقب "عتريس السينما المصرية"، بدأ حياته المهنية عام 1962 في فيلم "أنا الهارب" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن بالتعاون مع المخرج نيازي مصطفى، وتوالت أعماله الفنية التي حقق نجاحًا كبيرًا فنيًا وجماهيريًا.

أبرز أعمال الفنان محمود مرسي السينمائية؛ الليلة الأخيرة، ثمن الحرية، فجر الإسلام، أغنية على الممر، أمير الدهاء، حد السيف، السمان والخريف، سعد اليتيم، طائر الليل الحزين، الباب المفتوح، زوجتي والكلب، العنب المر، فارس بني حمدان، الخائنة، امرأة عاشقة، أبناء الصمت، أمواج بلا شاطئ، شمس الضياع، الليالي الطويلة.

أمتعنا الفنان الراحل محمود مرسي بأعمال درامية مؤثرة حتى الآن، حيث كان حريصًا على التواجد بمسلسلات تحكى قصة تتناول رسائل مهمة، ومن أبرزها؛ رحلة السيد أبو العلا البشري، بين القصرين، قصر الشوق، العائلة، بنات أفكار، الرجل والحصان، عصفور النار، إني راحلة.

تزوج الفنان الراحل محمود مرسي مرة واحدة فقط خلال عمره، من الفنانة سميحة أيوب، والتي أسفرت الزيجة عن إنجاب نجلهما الوحيد علاء، كشفت سيدة المسرح العربي عن زواجها وطلاقها من الراحل محمود مرسي.

محمود مرسي وسميحة أيوب

وقالت سميحة أيوب في إحدى اللقاءات التليفزيونية: "التقيت بالفنان محمود مرسي لأول مرة أثناء عمله بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت سمعت من قبل عنه عندما استقال من هيئة الإذاعة البريطانية بسبب العدوان الثلاثى على مصر وأعجبت بالموقف، ومع الوقت بدت إحساسنا كأنها على موعد، وجلسنا نتحدث".

وتابعت: "وبعد فترة قصيرة عرض عليا الزواج فوافقت، ولكن مع الوقت بدأت الخلافات الزوجية تظهر وحدث الطلاق في هدوء، ولكنه كان إنسان رقيق و مثقف وخلوق".

رحل الفنان محمود مرسي في مثل هذا اليوم عام 2004 أثناء تصوير مسلسل "وهج الصيف" بعد تعرضه لأزمة قلبية، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.