اليوم.. "الصحفيين" تعقد اجتماعا مع المهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات

تعقد نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا مع نقابة المهن التمثيلية، في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

وتستضيف نقابة الصحفيين اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهر، اجتماعا مغلقا بين نقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وأعضاء مجلسيّ النقابتين.

ويذكر أن نقابة الصحفيين، دعت جميع الصحفيين، في بيان لها بوقف تغطية الجنازات لحين وضع ضوابط تحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين، نظرًا للأحداث المتكررة فيما يتعلق بتغطية جنازات المشاهير من الفنانين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة، التى تشهد أحداثًا مؤسفة تحتاج إلى تدخل سريع وحاسم لحلها ومنع تكرارها.