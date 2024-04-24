إسرائيل تشكر «الشيوخ الأمريكي» على إقراره المساعدة العسكرية

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء على إقراره مساعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية على منصة إكس: "أشكر مجلس الشيوخ الأمريكي على تبنيه بأغلبية كبيرة من الحزبين هذه المساعدة لإسرائيل، التي تعتبر ضمانة واضحة لقوة تحالفنا وتوجه رسالة قوية إلى جميع أعدائنا".

كما شكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل على "التزامهما الثابت بأمن إسرائيل"، مؤكدا أن "الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يمكن أن تُكسر".