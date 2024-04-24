مصرع 5 أشخاص أثناء محاولتهم عبور بحر المانش في قارب صغير من فرنسا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بينهم طفل، أثناء محاولتهم عبور بحر المانش في قارب صغير يحمل أكثر من 110 أشخاص بالقرب من بلدة ويميرو جنوب كاليه.

وقال محافظ كاليه الفرنسية، جاك بيلانت، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه على الرغم من الوفيات، واصل 57 شخصًا رحلتهم إلى بريطانيا بمجرد إعادة تشغيل محرك القارب.

وأضاف بيلانت إنه تم إرسال عملية إنقاذ بسرعة إلى القارب الذي واجه صعوبة، ورأى رجال الإنقاذ ستة أشخاص "يواجهون صعوبة كبيرة" أو جمادا على متن القارب، وأنقذوهم على الفور ونقلوهم إلى الشاطئ لتلقي العلاج لدى خدمات الطوارئ، لكن "على الرغم من محاولات إنعاشهم، توفي خمسة منهم".

وتم إنقاذ 47 شخصًا آخرين من القارب وساعدتهم الشرطة وخدمات الطوارئ والأطباء في بولوني سور مير. وتم نقل أربعة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومضى بيلانت يقول إنه "على الرغم من هذا الوضع المعقد والحساس، فإن 57 شخصا على متن الزورق لم يرغبوا في مغادرة القارب. وتمكنوا من تشغيل المحرك وواصلوا طريقهم إلى بريطانيا تحت مراقبة السلطات الفرنسية".

وتأتي هذه الوفيات بعد ساعات من إصدار حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تشريعًا يسمح لها بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى رواندا.