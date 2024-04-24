موسكو: اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي جاء بعد الاشتباه في تلقيه رشوة

قالت لجنة تحقيق روسية إن نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، الذي تم اعتقاله يُشتبه في تلقيه رشوة لا تقل عن مليون روبل (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي).

وأضافت اللجنة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن إيفانوف قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما إذا ثبتت إدانته.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فقد تم اعتقال الرجل للاشتباه في تورطه في تلقي رشوة كبيرة تُقدر بأكثر من مليون روبل روسي وتم اعتقاله إذًا طبقًا للجزء 6 من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال إيفانوف، كما تم إبلاغ وزير الدفاع سيرجي شويجو".