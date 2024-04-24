تحطم طائرة شحن في آلاسكا على متنها شخصان

أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرة شحن نادرة تحطمت الثلاثاء في ولاية آلاسكا (أقصى الشمال) وعلى متنها شخصان يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث.

والطائرة المنكوبة، ونوعها "دوجلاس دي سي-4"، تعتبر من الطائرات القليلة المتبقية في العالم من هذا الطراز، وقد تحطّمت بعيد لحظات من إقلاعها من مطار فيربانكس الدولي الواقع في وسط الولاية الشاسعة.

وقالت شرطة الولاية إن الطائرة أقلعت قبيل الساعة العاشرة صباحا وتحطّمت بعد لحظات فقط من إثلاعها قرب نهر تانانا.

بدورها أوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية آلاسكا أن "الطائرة سقطت على تلة شديدة الانحدار على ضفة النهر حيث اشتعلت فيها النيران".

وأضافت "لم يتم العثور على ناجين"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل شخصين يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث.

ونشرت السلطات صورًا للحادث ظهرت فيه أشجار تحترق على حافة نهر يغطيه الجليد وبالكاد يمكن رؤية حطام الطائرة.

وقالت هيئة الطيران الفدرالية إنها ستشارك في التحقيق في الحادث.

وأوضحت في بيان أن "إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيجريان تحقيقا" في الحادث.

وبنيت أول طائرة من طراز دوجلاس دي سي-4 خلال الحرب العالمية الثانية، وقد استخدم عدد من هذه الطائرات في جسر برلين الجوي الذي أقيم في عامي 1948 و1949 بعدما قطعت القوات السوفياتية الإمدادات عن الشطر الخاضع لسيطرة الحلفاء من العاصمة الألمانية.