أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024

سيطرت حالة من الثبات و الاستقرار علي اسعار الذهب بمحلات وأسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، عند نفس اسعار نهاية تعاملات أمس والتي شهدت زيادة في أسعار الذهب بمقدار 50 جنيها .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “ الأكثر مبيعا و اقبالا في محلات الصاغة المصرية ” نحو 3135 جنيها للبيع، و3115 جنيها للشراء .

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 “ الاعلي فئة بين الأعيرة المتداولة في مصر ،” إلى حوالي 3582.75 جنيها للبيع، و3560 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر نحو 3284.25 جنيها للبيع، و3263.25 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم الأربعاء نحو 2687.25 جنيها للبيع، و2670 جنيها للشراء .

وحقق سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية التعاملات اليوم الأربعاء ، نحو 2090 جنيها للبيع، و2076.75 جنيها للشراء.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 1791.5 جنيها للبيع، و1780 جنيها للشراء.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 نحو 1343.5 جنيها للبيع، و1335 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في محالات الصاغة “ و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ” بداية تعاملات اليوم نحو 25080 جنيها للبيع، و24920 جنيها للشراء.

وبلغت أوقية الذهب “ و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب و تعد أحد اهم أدوات الاستثمار الأمن ” حوالي 2325 دولار للبيع و 2326 دولار للشراء.

عالميا ، تراجع سعر الذهب العالمي كان بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد أن تقلصت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على سعر الذهب المحلي.

التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي الذي انخفض بنسبة 3.3% منذ بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين ونصف عند 2291 دولار للأونصة.

و سجل سعر الذهب الفوري المستخدم في تسعير السبائك خلال جلسة اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين عند 2291 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 2327 دولارا للأونصة ليعاود الارتفاع عند المستوى 2299 دولارا للأونصة.