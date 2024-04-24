أسعار الدولار اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 23 ابريل 2024 ، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك الحكومية و التجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي بداية اليوم نحو 48.00 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري حوالي 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر بداية تداولات اليوم نحو 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة ، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حوالي 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

و تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي ، امام الجنية المصري ، في بنك قطر الوطني الأهلي الي حوالي 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم في بنك فيصل الاسلامي نحو 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حوالي 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار مقالة الجنيه المصري بالبنك العربي الافريقي الدولي حوالي 48.02 جنيه للشراء، 48.12 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 48 جنيها للشراء، 48.10 جنيه للبيع.