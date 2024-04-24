قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرى رمانة والطيبة وعانين غرب جنين وقرية الفندقومية جنوبا، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين والفندقومية، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن استولت على أسطح ثلاثة منازل وحولتها إلى نقاط عسكرية لساعات تعود لمواطنين من عائلة أبو الرب، ونشرت فرقة راجلة داخل أحياء القرية وداهمت عددا من المنازل ونصبت كمائن داخل الدفيئات الزراعية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.