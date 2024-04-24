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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، باستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اجتياح بري قد تنفذه قوات الاحتلال لمدينة رفح المتكدسة بالنازحين جنوب القطاع. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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