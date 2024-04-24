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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

يوفنتوس يضرب موعدًا مع نهائي كأس إيطاليا رغم هزيمته أمام لاتسيو

يوفنتوس
يوفنتوس
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تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا، للمرة 10 على التوالي، وذلك على الرغم من خسارته مساء اليوم أمام لاتسيو بنتيجة 2-1 في إياب نصف النهائي.

سيطر لاتسيو على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق فالنتين كاستيلانوس.

وواصل لاتسيو ضغطه على يوفنتوس، ونجح في إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 48 من نفس الشوط، من تسديدة قوية لكاستيلانوس أيضًا.


قلّص أركاديوش ميليك الفارق ليوفنتوس بتسجيله هدفًا في الدقيقة 83، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع هزيمة "السيدة العجوز".

وبفضل فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، نجح يوفنتوس في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة العاشرة على التوالي، في انتظار الفائز من لقاء أتالانتا وفيورنتينا، حيث فاز فيورنتينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

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