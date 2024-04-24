مشرفة الديكور المسرحي لـ«دراما 1882»: فريق العمل كان مليء بالطاقات المبهرة

قالت الفنانة التشكيلية رضوى زياد، المشرفة على الاجزاء الفنية للديكور المسرحى للعمل الفنى "دراما 1882"، المشارك فى بينالى فينيسيا 2024، انها شاركت في العمل بناء على ترشيح من الفنان وائل شوقي.

وأضافت رضوى زياد فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن التجهيزات للفيلم استغرقت 6 أشهر من بداية التحضير له، موضحة انها انضمت للعمل في آخر شهر قبل بدء التصوير.

وأكدت أن العمل كان ممتعًا على قدر ما كان مجهدًا، وكان التحدي أن نسابق الزمن للانتهاء من العمل في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة ، مشيرة إلى أن الكثير من التفاصيل الصغيرة كان يجب الإلمام بها مع التنسيق مع الفنان وائل شوقي وباقي الفنانين المشاركين بالعمل.

وأوضحت أن أكثر ما أحبته في هذا العمل هو إيمان كل فرد فيه بقيمة مايفعله وبأن هذا العمل سوف يكون ممثلا لمصر في بينالي فينيسيا ، وبالتالي بذل كل ما نملك من جهد لإنجاحه.

وأشارت إلى أن العمل مع وائل شوقي، كان ممتعا حيث كان يستمع جيدا لكل الآراء ويفكر فيها ويترك مساحات من حرية الإبداع لمن يعملون معه.

واختتمت رضوى زياد، حديثها بأن أكثر ما شعرت بالامتنان له هو فريق العمل من الشباب الطلبة وحديثي التخرج، لما لمسته بهم من طاقات مبهرة وإخلاص للعمل لم يكن العمل لينجح بدونه

يشار إلى أن رضوى زياد، فنانة تشكيلية وميسرة ورش فنية وعلاج بالفن، تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام سنة 2006 ثم درست علم النفس.