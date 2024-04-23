مشارك في "دراما 1882": تلقينا دعمًا كبيرًا من وزارة الثقافة.. وفكرة الفيلم تُنفذ لأول مرة

أكد محمد عويضة، أحد الممثلين المشاركين فى العمل الفنى «دراما ١٨٨٢»، المشارك فى بينالى فينيسيا ٢٠٢٤، أن صُناع هذا الفيلم بذلوا جهدًا كبيرًا فى الاإداد والتجهيز لهذا العمل الكبير.

وقال «عويضة» فى تصريحات خاصة لـ «البوابة نيوز»، إن فريق العمل كان لديهم إيمانًا كبيرًا بنجاح العمل، موضحًا إنهم كانوا فخورين لتمثيل مصر ليكونوا واجهة مشرفة لبلدهم.

وأضاف ممثل السينما والمسرح، أن فكرة العمل الفنى «دراما ١٨٨٢»، قائمة على عرض مسرحى غنائى مدته ٤٠ دقيقة، ويتم تصويره بشكل سينمائى محترف.

وأكد أنه تم اختيار الممثلين المشاركين باحترافية، وأنهم شعروا بقيمتهم كفنانين فى هذا العمل، مشيرًا أنه كان هناك دعم كبير من وزارة الثقافة المصرية.

يشار الى ان «بينالى فينيسيا للفنون» يُعد أهم حدث دولى يعمل كمنصة لعرض أعمال فنانين أجانب من جميع أنحاء العالم، وتركز نسخة هذا العام على الفنانين الأجانب والمهاجرين، وخاصة أولئك الذين انتقلوا بين الجنوب العالمى والشمال العالمي، وكذلك على إنتاج موضوعات أخرى ذات صلة بالموضوع الأساسي، مثل: «الألوان الفنية الغريبة فى مختلف الجنسيات والأجناس».