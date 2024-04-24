بيراميدز يخطط لعبور البنك الأهلي للحفاظ على القمة

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري عندما يستضيف نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمسابقة الدوري.

ويخطط بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري في ظل الصراع القوي على القمة.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 32 نقطة بينما يمتلك البنك الأهلي 18 نقطة في المركز الخامس عشر ويخطط للابتعاد عن منطقة الخطر في الدوري.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي