وائل شوقى لـ "البوابة نيوز": "دراما 1882" استغرق 6 أشهر لتجهيزه.. ونال استحسان النُقاد الأجانب

كشف الفنان وائل شوقى، ان فيلم "دراما 1882" المشارك فى بينالى فينيسيا 2024، استغرق حوالى 6 أشهر لتجهيزة، منذ اخطاره بالترشيح الرسمى من قطاع الفنون التشكيلية لتمثيل مصر فى هذا الحدث الدولى فى شهر اكتوبر، حتى لحظة تصويره بمساعدة فريق العمل المكون من قرابة الـ400 شخص.

وقال "شوقى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن فريق عمل الفيلم تابع العمل ليل نهار، من كتابة الفيلم إلى تلحينه وتصميم السينوغرافيا، بالملابس بألوانها بكل شىء لمرحلة تصوير الفيلم نفسه وتسجيل الأصوات والغناء.

وأضاف ان فيلم "دراما 1882" تم تصويره فى مسرح تاريخى فى الهواء الطلق فى الإسكندرية، مؤكدًا ان موضوع الفيلم وفكرته جعله مثاليًا لـ «بينالى البندقية لعام ٢٠٢٤».

الجدير بالذكر ان بينالى فينيسيا هذا العام يرفع شعارا يرتبط بالأوضاع المأساوية حول العالم، هو “غرباء في كل مكان”، أو كما عربه البعض “أجانب في كل مكان”، وفيه إحالة إلى حركات الهجرة والنزوح الكبرى التي تجتاح العالم، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات المعيشية التي ضاعفت الشعور بالغربة داخل الأوطان. ويشارك فيه 331 فنانا، بالإضافة إلى ذلك، تشارك أكثر من 80 دولة بأعمال في معرض بينالي بإسهاماتها الوطنية.