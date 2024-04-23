أرسنال يسحق تشيلسي بخماسية ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي

واصل أرسنال سيره المنتصر في سعيه الحثيث نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسحق غريمه اللندني تشيلسي بخماسية نظيفة مساء الثلاثاء، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط.

رد أرسنال بقوة على أية شكوك حول قدرته على المنافسة، حيث افتتح لياندرو تروسار التسجيل مبكرا، قبل أن يضيف كل من بن وايت وكاي هافرتس ثنائية لهما في فورة هجومية مذهلة مع بداية الشوط الثاني، تاركين تشيلسي مذهولا ومغلوبا على أمره.

أرسل أرسنال رسالة قوية من خلال هذا الفوز العظيم، حيث تعافى بشكل مثير للإعجاب من هزيمته على أرضه أمام أستون فيلا والخروج من دوري أبطال أوروبا، ليزيد الضغط على ليفربول ومانشستر سيتي قبل أربع مباريات متبقية في الموسم.

يتصدر أرسنال الترتيب حاليا بـ 77 نقطة من 34 مباراة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني بـ 74 نقطة من 33 مباراة، على أن يواجه إيفرتون غدا الأربعاء. ويأتي مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث بـ 73 نقطة، لكن مع وجود مباراتين مؤجلتين له، تبدأ بمواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الخميس المقبل.

تعد هذه المرة السادسة التي يسجل فيها أرسنال خمسة أهداف أو أكثر في مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، مما يعزز من مكانته كأحد أقوى الفرق هجوميا في البطولة.

وخسر تشيلسي، صاحب المركز التاسع، بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أيام قليلة فقط، ليضيف هزيمة مذلة أخرى إلى سجله المتراجع، ما يهدد آماله في التأهل إلى مسابقة أوروبية في الموسم المقبل.