تعرف على أسباب آلام كعب القدم وطريقة علاجها

من ضمن المشاكل الصحية التي قد يعاني منها الشخص هي الم في كعب القدم وربما يعتقد انها مشكلة بسيطة ولكنها دلالة على مشاكل صحية متعددة تسبب الشكوى عدم الراحة وصعوبة في المشي وقد يصل علاجها لعملة جراحية

تبرز "البوابة نيوز" اسباب تلك المشكلة وطرق علاجها.





-اسباب الم الكعب:

زيادة الوزن.

التهاب مفاصل الكاحل والقدم.

الاقدام المسطحة واقواس القدم المرتفعة.

ممارسة تمارين الجري او القفز.

الوقوف لفترات طويلة على ارضيات صلبة.

احذية غير ملائمة.

التهاب وتر العرقوب.

التهاب الجراب عندما تنتفخ الاكياس المملوءة بالسوائل والتي تسبب الجراب وتعمل هذه الاكياس على شكل وسادة للمفاصل منا يسمح بحركة السوائل وتسبب الم الكعب.

مرض سيفر سبب لالم الكعب لدى الاطفال.

كدمة العظام تسبب الم الكعب.

تشوه هاغلوند يسبب الالتهاب والتهيج المزمن الذي يظهر بالم في الكعب.

الاحذية ذات الكعب العالي.

-علاج الم الكعب:

الثلج لتقليل الالتهاب وتحسين عمل الاوعية الدموية.

تمارين التمدد للكعب تحسن وظيفة الاوتار وتخفيف الم العضلات المشدودة.

العلاج الطبيعي والعلاج بالموجات فوق الصوتية فقد تقلل الالم والالتهابات.

حقن الستيرويد تخفف الالم والتورم.

اجهزة تقوم العظام.