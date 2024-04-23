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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

رئيس هيئة الاستعلامات: الكرة الآن في ملعب واشنطن لإيقاف اجتياح رفح

الدكتور ضياء رشوان،
الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية
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قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الكرة الرئيسية الآن في إيقاف سيناريو اجتياح رفح الفلسطينية والتفاوض والضغط المباشر مع إسرائيل في ملعب واشنطن، فالولايات المتحدة هي التي تملك الآن ليس فقط أن توقف إسرائيل عن عدوان واجتياح يزيد من ألم وخسائر الفلسطينيين، ولكن أيضا عن استقرار المنطقة.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن واشنطن منذ اللحظة الأولى وهي تلهث وراء عدم توسيع الصراع، ولا سيما موقفها الأخير فيما يتعلق بالمشكلات الإيرانية الإسرائيلية، وبالتالي هي عليها أن تدرك أن هذه الخطوة ستوسع الصراع وستكون تكأة لأطراف كثيرة لكي يتسع الصراع.

وتابع: "كما أنه إذا ما دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي لرفح الفلسطينية وتفرق إلى ممر صلاح الدين هذا ما سيسهم مباشرة بالاتفاقيات المصرية الإسرائيلية، وبالتالي الأمور ليست مجرد مناورة سياسية يقوم بها نتنياهو ومن معه من أجل تخفيف الضغط عليهم داخليا، لكن الأمر يتعلق باستقرار كامل في الإقليم وقبله أرواح بالآلاف وما تبقى من بنية تحتية في غزة".

https://www.youtube.com/watch?v=G8Iry6arVWA&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

الدكتور ضياء رشوان القاهرة الاخبارية استقرار المنطقة