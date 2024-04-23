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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

موسكو: اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي جاء بعد الاشتباه في تلقيه رشوة

نائب وزير الدفاع
نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف
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قالت لجنة تحقيق روسية إن نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، الذي تم اعتقاله في وقت سابق من اليوم / الثلاثاء / يُشتبه في تلقيه رشوة لا تقل عن مليون روبل (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي).

وأضافت اللجنة، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أن إيفانوف قد يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما إذا ثبتت إدانته.

وبحسب لجنة التحقيق الروسية، فقد تم اعتقال الرجل للاشتباه في تورطه في تلقي رشوة كبيرة تُقدر بأكثر من مليون روبل روسي وتم اعتقاله إذًا طبقًا للجزء 6 من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال إيفانوف، كما تم إبلاغ وزير الدفاع سيرجي شويجو".

دميتري بيسكوف بوتين وزير الدفاع الروسي