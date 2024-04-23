مركز المناخ: غدا طقس شديد الحرارة وانخفاض درجة الحرارة 10 درجات الخميس

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه غدا الاربعاء سترتفع الحرارة عن اليوم بمقدار 2-3 درجات اضافية ليسود طقس شديد الحرارة تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 43 درجة

وقال فهيم، أنه بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة سيكون بداية سيطرة كتلة شمالية باردة على الساحل الشمالي الغربي، وبدءا من يوم الخميس تسيطر الكتلة الباردة على الاجواء فى الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى بني سويف لتنخفض بــ 10 درجات كاملة، مع هبات رياح جنوبية ساخنة محملة بالرمال فى مناطق غرب الجمهورية (سيوة والواحات بالتحديد ) وسيكون تأثيرها متوسط على مناطق الداخل والظهير الصحراوي للوادي والدلتا، لذام لابد من عدم التعرض لاشعة الشمس لفترات طوية والاكثار من شرب السوائل.

اما زراعيا أوضح فهيم، أنه ليس مطلوب سوى اجراء رية سريعة هامة جداً فى الصباح الباكر لكل اشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر ( بالتنقيط ) والمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة مع اضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم، والابتعاد عن الري وقت الظهيرة.

وطالب فهيم المزارعين بعدم إجراء اي رشات سواء مبيدات او مغذيات لان النبات يقفل على نفسه ( فسيولوجياً ) ولن يستوعب اى رشات .