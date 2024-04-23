«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن المجاعة في شمال قطاع غزة

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا بعنوان «وسط النقص الحاد في الطعام والشراب.. مجاعة حقيقية قي شمال قطاع غزة»، يتحدث عن نقص الغذاء في شمال غزة، والمجاعة التي يمر بها الفلسطينيين.

بآوان فارغة وأذرع ممتدة، يقف الفلسطينيون في طوابير تمتد لعشر أمتار في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، لأجل الحصول على بعض الطعام الذي أصبح بالنسبة لهم حُلمًا، نتيجة الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مدار أكثر من ستة أشهر، وعلى ركام المنازل والمباني المهدمة اصطف الأطفال مع عائلاتهم حاملين الأواني، من أجل الحصول على الطعام.

مأساة غزة، تتخطى كونها عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، بل وصل إلى مجاعة حقيقية يعاني منها أغلب سكان القطاع خاصة في الشمال، نتيجة النقص الحاد في الطعام والشراب والدواء.

من قلب معاناة غزة، طالب الفلسطينيون من المنظمات الدولية والحقوقية بسرعة وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر، ووقف العدوان على القطاع، يطلق الفلسطينيون النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من ويلات العدوان الإسرائيلي.

