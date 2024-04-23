عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "مواطنو بورسعيد يعلنون استمرار مقاطعة سوق الأسماك لحين تخفيض الأسعار".

نجاح كبير حققته حملة مقاطعة المواطنين لسوق الأسماك في محافظة بورسعيد في ظل ارتفاع الأسعار على الرغم من الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة لخفض أسعار جميع السلع ومنها الأسماك، عزوف المواطنين عن أسواق بورسعيد أدت إلى مشهد نادر وهو خلو محال بيع الأسماك.

ولاقت المقاطعة أصداء واسعة في ظل استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية، وقيامهم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث أكد مواطنو بورسعيد أن الأسعار مرتفعة، بالرغم من أن الدولة توفر الأسماك بكميات كبيرة بكون المحافظة ساحلية ويحدها من جميع الجهات مصادر للمياه وصيد الأسماك بمختلف أنواعها.

وتستمر حملة المقاطعة في أسواق الأسماك ببورسعيد، وذلك بحسب منظميها، ولحين عودة التجار لإعلان أسعار جديدة مخفضة تواكب التخفيضات الكبيرة التي شهدها جميع السلع في أنحاء الجمهورية.