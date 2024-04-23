بالصور.. إصلاح كسر ماسورة مياه عمومية بعزبة البحبوحي بالعمرانية

انتهت الأجهزة التنفيذية بحي العمرانية بالتعاون مع شركة مياه الشرب الجيزة اليوم الثلاثاء، من إصلاح كسر بماسورة مياه شرب رئيسية بمنطقة بعزبة البحبوحى، وتلقت غرفة عمليات حي العمرانية بالجيزة بلاغا بوجود كسر بماسورة مياه شرب رئيسية بعزبة البحبوحى العمرانية الشرقية وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ وتم الإصلاح وتم إعادة الشيء لأصله.



وقال اللواء أحمد جلال رئيس الحي، إنه فور تلقي بلاغًا بكسر ماسورة مياه بعزبة البحبوحى، توجه على الفور كل من مدير إدارة المتابعة الميدانية والطرق بالحي إلى المكان المذكور.

وأضاف رئيس الحي، أنه جرى من خلال التعاون بين إدارة المتابعة الميدانية بالحي وشركة مياه الشرب بالجيزة إصلاح كسر ماسورة مياه سورة مياه الشرب، وإعادة الشيء إلى أصله بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.