نقيب الممثلين بختام عرض "رصاصة في القلب" بالمسرح القومي.. صور

اختتم العرض المسرحي «رصاصة في القلب» ليالي عرض، مساء اليوم الأربعاء، على خشبة المسرح القومي في ميدان العتبة، وسط حضور جماهيري كبير، وجاء على رأس الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة السابق، والفنان أحمد سلامة، والمخرجة مي مهاب وآخرون.

حرص هؤلاء الفنانون على التقاط الصور التذكارية مع أبطال العرض في بهو المسرح القومي.

«رصاصة في القلب» عرض من إنتاج فرقة المسرح القومي، بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، والتابعة للبيت الفني للمسرح، وهو عن رائعة الأديب توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب.

يُشارك في بطولة العمل الفنانون: مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدى رءوف، استعراضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، مادة فيلمية محمد فاضل.

في العام 1999م قدمت هذه المسرحية قبل سابق للمخرج حسن عبدالسلام، ومن بطولة الفنانين: أنغام، علي الحجار، سامي مغاوري، أحمد رزق، وآخرون، وهي عن رائعة الكاتب توفيق الحكيم؛ وتحت نفس المسمي قدم هذا العمل للسينما في عام 1944، للمخرج محمد كريم، ومن بطولة الفنانين: محمد عبدالوهاب، راقية إبراهيم، علي الكسار، سراج منير، محمد عبدالقدوس، بشارة واكيم، ومن تأليف الكاتب توفيق الحكيم.