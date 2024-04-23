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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نور الشربينى تتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

نور الشربينى
نور الشربينى
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تأهلت المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج، والمصنفة الأولي عالمياً علي مواطنتها روان العربي لاعبة وادى دجلة والمصنفة العاشره عالمياً، بنتيجة 3 -0 .
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالى: ١١-٧ ، ١١-٦ ، ١١-٧ .
بهذا الفوز تأهلت نور الشربينى، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، لتواصل الشربينى مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.
 

نور الشربيني بطولة الجونة الدولية للاسكواش اسكواش سيدات مصر للاسكواش