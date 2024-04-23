"العليا للانتخابات" بتونس: التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين

ذكرت الهيئة العليا التونسية للانتخابات أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي".

وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه ستتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه تمت -خلال اجتماعها الدوري- مناقشة قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي في اطار التجهيز للمواعيد الانتخابية القادمة، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية التي ستنطلق قريبا بتحديث شامل لقوائم الناخبين.