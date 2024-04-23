"أفريكسيم بنك" يحصل على ستة جوائز للسندات والقروض والحوكمة لعام 2024

حاز بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أفريكسيم بنك (Afreximbank) ستة من الجوائز في مؤتمر "جوائز أسواق رؤوس الأموال الإفريقية للسندات والقروض والحوكمة لعام 2024" الذي أقيم في جنوب إفريقيا.

وبحسب بيان أصدره البنك اليوم الثلاثاء، حصل البنك على الجوائز اعترافا بالإنجازات البارزة التي حققها بتمويل وتعزيز وتسهيل التجارة ولعمله الموسع لتسهيل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في إفريقيا.

وحاز "أفريكسيم بنك" على جائزة "صفقة سندات المؤسسات المالية لهذا العام" لدوره كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الأول لسندات بقيمة 300 مليون دولار من قبل بنك موريشيوس التجاري (MCB) في أبريل 2023، وهو ما يمثل أول بنك تجاري مصنف من الدرجة الاستثمارية، وسندات من أفريقيا بالإضافة إلى أول سندات دولية دولية من موريشيوس.

كما فاز البنك أيضًا بجائزة "أفضل صفقة لتمويل البنية التحتية لهذا العام عن قرضه الذي قدمه لحكومة تنزانيا بقيمة 1.76 مليار دولار، والذي صدر في 30 يونيو 2023، كذلك قدمت جائزة وكالة ائتمان الصادرات ومؤسسة تمويل التنمية وأفضل صفقة من مؤسسة التمويل الدولية إلى البنك عن قرض ساموراي بقيمة 640 مليون دولار الصادر في يوليو 2023، في حين ذهبت جائزة أفضل صفقة لتمويل الطاقة المتجددة لهذا العام إلى البنك لتقديمه قرضا بقيمة 147 مليون يورو لحكومة الكاميرون في 7 أكتوبر 2023.

وبالنسبة لجائزة أفضل صفقة للنفط والغاز لهذا العام، قام المنظمون بتكريم "أفريكسيم بنك" لقرضه البالغ 1.3 مليار دولار لشركة Sonangol Finance Limited، والذي صدر في أغسطس 2023، والجائزة السادسة هي أفضل مؤسسة مقرضة للعام.

وقال تشاندي موينيبونجو مدير وأمين صندوق مجموعة "أفريكسيم بنك"، "تمثل هذه الجوائز اعترافًا بالعمل الاستراتيجي لبنكنا في الأسواق المالية في أفريقيا وتمثل فرصة لأفريكسيم بنك للتعرف على الإنجازات المتميزة لعملائه وشركائه والاحتفال بها، والعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا".

وأشار إلى أن البنك كان يلعب دورًا رائدًا في ترتيب القروض عبر قطاعات الصناعة الرئيسية في أفريقيا وكان له دور فعال في تعزيز إدراج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في هياكل التمويل، وبالتالي تعزيز تطبيقها في القارة، وجذب رؤوس الأموال.

ويعد مؤتمر أسواق رأس المال للسندات والقروض والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أفريقيا هو الحدث الإفريقي الوحيد الذي يجمع مصدري السندات المحلية والدولية والمستثمرين والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية من جميع أنحاء القارة، وينعقد بمشاركة أكثر من 1060 من كبار المقترضين والمصدرين والمنظمين والمصرفيين والمستثمرين والمستشارين والمسؤولين الحكوميين من 383 شركة و46 دولة، وتم الاعتراف بالمؤتمر باعتباره الميسر الأول لاجتماعات العمل لأسواق رأس المال في أفريقيا وهو أكبر الشركات والاستثمارات في أفريقيا.