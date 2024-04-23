علي فرج يصعد لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش



تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

صعد بطل العالم وأندية وادى دجلة، علي فرج، لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على محمد الشوربجي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط(11-9) (11-6) (11-6).

تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، تقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

أسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.