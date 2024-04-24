4 لاعبين عرب على رادار الأهلي فى ميركاتو الصيف

بدأت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بالتشاور مع السويسري مارسيل كولر التجهيز للميركاتو الصيفي الجديد بعد الاستقرار على رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

وطرحت اللجنة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي على رأسهم الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والمغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر نادي سوتشي الروسي والوداد المغربي السابق، بالإضافة إلى محسن بوريكة، مهاجم المغرب الفاسي، والظهير الأيسر التونسي الشاب علاء غرام، لاعب الصفاقسي التونسي.

وكشفت مصادر أنه في حال حسم صفقة التونسي علاء غرام سيكون بديلا للنجم على معلول الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالى ولم يجدد للأهلي حتى الآن.

كما أن المفاوضات مع محسن بوريكة سيكون على حساب التونسي محمد الضاوي كريستو الذي طلب كولر رحيله لعدم حاجة الفريق لخدماته.