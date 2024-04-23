المصري يهزم فاركو ويحتل وصافة الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على نظيره فاركو بهدفين لهدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال١٩ من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي المصري ميدو جابر في الدقيقة ٤ من ركلة جزاء قبل ان يضيف محمد الشامي الهدف الثاني في الدقيقة ٥٤، وسجل هدف فاركو عمرو موسى لاعب المصر بالخطأ في مرماه

بهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى النقطة ٣١ في المركز الثاني، وتجمد رصيد فاركو عند النقطة ١٢ في المركز ال١٦ بجدول ترتيب المسابقة.