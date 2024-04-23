رئيس دير الأنبا شنودة يصدر بيانًا بشأن الأنبا مار ماري عمانوئيل

تداول عدد من الصفحات القبطية بياناً منسوبا للأنبا دانيال ، أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة جاء نصه كالتالي: مع اقترابنا من أجمل أسبوع في العام؛ في أسبوع الآلام وعيد قيامة ربنا يسوع المسيح، أود هنا أن أتمنى لجميع إخوتي الأحباء، جميع المسيحيين في العالم. باعتباري أسقفًا قبطيًا أرثوذكسيًا، أود هنا أن أعلن بصراحة، وأوضح بعض الحقائق عن صديقي العزيز نيافة الأنبا مار ماري عمانوئيل، الذي أعرفه منذ عام 2009.

أولاً، أتمنى لـه الشفاء العاجل من الهجوم الأخير، وأدعو له. لقد عرفته منذ أن كان شخصًا علمانيًا اسمه: روبرت شليمون، عندما كان يأتي عدة مرات إلى دير الأنبا شنودة هنا، مع العديد من شباب كنيسته للخلوة الروحية وكنت أقوم معهم بدراسات الكتاب المقدس. ومواضيع أخرى. لقد كانوا مهتمين جدًا بمعرفة المزيد عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ذلك الوقت، ووجدته متواضعًا جدًا وروحانيًا جدًا ونشطًا في كنيسته. في واقع الأمر، طلب مني أن أعطيه أحد قلنسوات رأسي (كولونسوا - باللغة العربية) وأعطيته واحدًا كهدية فقط.

خلال الأسبوع الماضي، كان هناك نقاش مستمر عبر الإنترنت بشكل رئيسي بين الأشخاص العاديين، والذي لا علاقة له بالحادث المروع الذي تعرض فيه الأسقف إيمانويل لهجوم بطريقة وحشية. هذا ليس وقت المناقشات اللاهوتية.

أعلم أنه قد تم رسامته من قبل كنيسة المشرق الآشورية القديمة أسقفًا بالاسم: مار ماري عمانوئيل ، وبعد سنوات قليلة، تم تجريده من رتبته كأسقف بشكل كامل في عام 2014، ولكن على الرغم من ذلك، وبقي على ما هو عليه، وهو ما لا تقبله كنيستنا القبطية ولا توافق عليه أو على أي أسقف أو كاهن آخر، إذ لا يستطيع أن يستمر في ممارسة أي من أسرار الكنيسة بعد الآن.

من الأسباب التي قرأتها عن سبب عزله؛ أنه اشتكى من القليل من عقائد كنيسته القديمة ، وتأثر بتعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واتخذ قداسة البابا شنودة معلمًا له، ويكرم القديسة مريم ويسميها والدة الإله، ويحب قديسي الكنيسة القبطية وعلى رأسهم بابا كيرلس السادس وبعض الأسباب الأخرى.

ولإيقاف كل هذه الفوضى والارتباك في وسائل الإعلام المسيحية، أوصي نيافة الحبر الجليل مار ماري بتوضيح كل الأمور.

مرة أخرى، الأمر متروك له ليختار ما يحبه، ولكن عليه أن يعلن بوضوح أي عقيدة يريد أن يتبعها، وإذا أراد أن يتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فعليه أن يدخل من الباب الصحيح من خلال الباب الصحيح. القنوات، بالذهاب إلى مصر ولقاء قداسة البابا تواضروس الثاني، والشرح له رغبته في اتباع الكنيسة القبطية. وعندها فقط، بعد أن يتم قبوله من قبل سموّه، يمكنني أن أوصي شعبنا/شبابنا بدعمه وأخذ أي أسرار مقدسة منه.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الأنبا دانيال .

أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة.