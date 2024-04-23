اقرأ غدًا في "البوابة".. 200 يوم من القتل والتدمير والتهجير

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 18 أبريل 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تضليل وتجسس وإدمان.. أوروبا تحاصر "تيك توك" باتهامات جديدة

احتفالا بعيد تحرير سيناء.. السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر السادات

200 يوم من القتل والتدمير والتهجير

بدعم أمريكي وصمت عالمي.. الصهاينة يقتلون 2 مليون غزاوي على مدار 7 أشهر

١٠٠ ألف شهيد وجريح.. اعتقال 5 آلاف مواطن بينهم 310 من الكوادر الصحية و20 صحفيًا

تصاعد الاحتجاجات.. السلطات الأمريكية تعتقل عشرات الطلاب الجامعيين

جرائم حرب.. انتشال جثامين 310 شهداء من ثلاث مقابر جماعية بخان يونس

الوساطة مستمرة.. الدوحة تنفي مزاعم ترحيل قادة حماس من قطر