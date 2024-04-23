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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الحماس يسيطر على تدريبات بيراميدز استعدادا للبنك الأهلي.. “صور”

تدريبات بيراميدز
تدريبات بيراميدز
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اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وشهدت التدريبات حماسا شديدا بين اللاعبين لإثبات أنفسهم، ما اضطر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لإيقاف التدريب أكثر من مرة بسبب حالة الحماس الشديدة بين اللاعبين وخوفا من الإصابات.

يذكر أن بيراميدز يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة ويسعى لمواصلة انتصاراته والابتعاد بقمة الدوري.

بيراميدز والبنك الأهلي الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الدوري الممتاز