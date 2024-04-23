فريق سيدات يد الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عقب الفوز على فريق أبيدجان الإيفواري بنتيجة 28-16، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور ربع النهائي.
وأقيمت المباراة على ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها فريق «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا.
ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 28-16.
ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» في نصف نهائي كأس الكؤوس فريق بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس المقبل على صالة ميلود هدفي.