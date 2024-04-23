ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فريق سيدات يد الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عقب الفوز على فريق أبيدجان ‏الإيفواري بنتيجة 28-16، في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدور ربع النهائي‎.‎

‏و‎أقيمت المباراة على ميلود هدفي في مدينة وهران، وقدم خلالها فريق «سيدات يد الأهلي» أداءً قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا ‏مستحقًّا‎.‎

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في ‏الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 28-16‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه فريق «سيدات يد الأهلي» في نصف نهائي كأس الكؤوس فريق بترو أتلتيكو الأنجولي يوم الخميس ‏المقبل على صالة ميلود هدفي.‏

سيدات يد الأهلي كأس الكؤوس الأفريقية مدينة وهران الجزائرية