الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع

أطلقت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الثلاثاء فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية، ضمن خطة اندية التطوع للعام المالي 2023/ 2024، بمقر جمعية الهلال الاحمر المصري فرع الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يقوم بالتدريب نخبة من المتخصصين والمعتمدين بالجمعية لدي الهلال الاحمر المصري بالدقهلية، بحضور الدكتورة أروى محمد وجية مدرب إسعافات أولية وباحث علوم، والدكتور عمار محمد الحنفي طبيب أسنان ومدرب اسعافات أولية، وإشراف طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و نهي المنجي منسق أندية التطوع بالشباب والرياضة بالدقهلية.

تضمنت فعاليات اليوم الأول من الدورة التدريبية، التدريب حول الإسعافات الأولية، ونبذة عن تعريف الإسعافات الأولية كمعالجة الجروح وإسعاف المصابين الكسور والتنفس الصناعي، وخطوات الانعاش القلبي الصحيحة للاشخاص، بالاضافة لطرق معرفة السكتات الدماغية وغيرها من الاسعافات الوقائية الضرورية ودار التدريب بشكل نظري وعملي.

يستفيد من التدريب عدد ( 50 ) شاب وفتاة من المتميزين من أندية التطوع على مستوى الدقهلية، كمجموعة أولى، وتجري عملية التدريب على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 23 إبريل حتي 25 من الشهر الجاري، بمقر جمعية الهلال الأحمر بالدقهلية حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الهلال الاحمر المصري، بالاضافة الى كتيب التدريب مجانا.

يذكر أن تنفيذ فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بالدقهلية تأتى برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.

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