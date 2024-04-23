الدوري الإنجليزي.. ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال أمام تشيلسي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه تشيلسي، اليوم، على ملعب "الإمارات" في إطار منافسات الجولة الـ29 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع أرتيتا بتشكيل هجومي حيث يضم الخط الأمامي 3 لاعبين من العناصر الأساسية وهم: بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد، وكاي هافيرتز.

وكاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

يدخل أرسنال المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب مؤقتًا برصيد 74 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، يسعى المدفعجيةإلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لتعزيز صدارته وتعزيز حظوظه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

في المقابل، يدخل تشيلسي المباراة في مهمة صعبة، حيث يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، ويسعى هو الآخر إلى تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، للحفاظ على آماله في التأهل إلى إحدى بطولات أوروبا الموسم المقبل.

يُذكر أن المباراة ستشهد غياب المحترف المصري محمد النني عن قائمة أرسنال، وذلك لأسباب غير معلومة.