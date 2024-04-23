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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

السعودية تدين استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة دون محاسبة

السعودية
السعودية
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أدانت المملكة العربية السعودية بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الحرب البشعة في قطاع غزة دون محاسبة، وأبرزت الأحداث الأخيرة اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن تجاهل المجتمع الدولي لمحاسبة انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي سيؤدي إلى استمرار الانتهاكات وتفاقم المأساة الإنسانية، مطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في غزة ومحاسبته على جرائمه.

السعودية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة