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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

للمرة الثانية.. مشاركة أسقفية الخدمات في القافلة السابعة لمبادرة "مسافة السكة لأهالينا في غزة"

شاحنة مساعدات إلى
شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة
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شارك الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات أسقفية الخدمات، وللمرة الثانية، في إعداد وتجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة، وذلك ضمن أعمال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وهذه هي القافلة السابعة من قوافل "مسافة السكة لأهالينا في غزة" التي يرسلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى الشعب الفلسطيني.

وتحوي المساعدات التي قدمتها أسقفية الخدمات أغطية ومراتب وملابس للأطفال وغيرها من المستلزمات، التى قدمها أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الفترة الأخيرة، وتم تجميعها في مخازن الأسقفية بمدينة نصر بالقاهرة.

الانبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات فريق خدام وخادمات أسقفية الخدمات شاحنة مساعدات غزة