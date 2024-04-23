مقتل وإصابة 8 مواطنين في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة حانين جنوب لبنان

قصف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، منزلا في بلدة حانين جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخين مستهدفا منزلا في بلدة حانين الجنوبية في غارة جوية، ما أسفر عن مقتل مواطنة وابنة شقيقها، وجرح 6 آخرين، بالإضافة إلى تدمير المنزل بالكامل.

وفي السياق، شن الطيران الإسرائيلي، اليوم، غارات على بلدة بليدا وبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل بصاروخين من نوع جو - أرض، وبلدة حولا بئر المصلبيات، وبلدة هونين بين مركبا وحولا، كما تعرضت أطراف بلدة علما الشعب لقصف مدفعي معاد.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية وادي البياض ومنطقة الساقية في بلدة حولا، بالإضافة إلى تعرض بلدة يارون في قضاء بنت جبيل لاعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي المتقطع.