الأهلي يعلن جاهزية الشحات وعاشور والشناوي لمواجهة مازيمبي

شارك الرباعي محمد الشناوي وحسين الشحات وأليو ديانج وإمام عاشور، في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بعد تعافيهم من الإصابة.

وانتظم الشناوي في تدريبات الحراس بعد التعافي تماما عقب خضوعه لعملية في الكتف فيما شارك الشحات في المران بواقي الوجه، إلى جانب تواجد ديانج وإمام عاشور بعدما أصبحوا جميعا جاهزون طبيا.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للأهلي تعافي الرباعي وجاهزيتهم من الناحية الطبية، بعد انتهائهم من تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل منهم.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة مازيمبي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.